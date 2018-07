Tradition als Sprungbrett begreifen

Anzeige

Brühl.100 Jahre sind ein Zeitfenster, das ein durchschnittlich lebender Mensch normalerweise nicht erleben darf. Auch für einen Verein sind 100 Jahre eine stattliche Zahl, die viel über die Arbeit des Vereins und dessen Zusammenarbeit aussagt, findet der erste Vorsitzende des Fußballvereins 1918 Brühl, Karlheinz Knoll. „Den FV Brühl gibt es nun ganze hundert Jahre. Das sind viele Generationen, die das nicht nachlassende Interesse am Fußball und am Verein verbindet – das ist eine super Sache, die wir mit diesem Jubiläumswochenende feiern wollen“, zeigte er sich sichtlich stolz beim Bühnenaufbau am Freitagabend, bevor aus gemütlichem Beisammensitzen im Festzelt ausgelassenes Partymachen wird.

Denn die sechsköpfige – in unserem Verbreitungsgebiet bekannte – Party-Rockband „Bongaz“ sorgte bis nach Mitternacht für die passende Stimmung und einen würdigen Auftakt der Feierlichkeiten. Frisch geduscht gesellten sich auch die AH-Mannschaften des FVB dazu, denn zuvor fanden zwei Freundschaftsspiele gegen die TSG Rheinau und den SV Rohrhof statt. Rheinau siegte mit 7:1, doch beim Derby gegen den SVR konnte sich die AH-Mannschaft des FVB mit 2:0 durchsetzen. „Das wird jetzt kräftig gefeiert“, freute sich Spieler Alexander Metz, bevor es bei kühlem Bier und Grillgut ins Festzelt ging.

„Lieberampool“ siegt vom Punkt

Der Samstag stand im Zeichen der Jugend: Erst traten Jugendmannschaften verschiedener Vereine im Leichtathletik-Dreikampf (50 Meter, Weitsprung, Weitwurf) gegeneinander an, dann im Fußball und abschließend bot die Kampfkunstabteilung des FVB Trainingselemente mit Schwert und Stock für Kinder an. Doch da – entgegen der Redewendung – in diesem Fall auf Sonnenschein sehr starker Regen folgte, geriet das Programm zwangsläufig ein wenig durcheinander.