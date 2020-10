Traum von größerer Wohnung platzt

Brühl/Schwetzingen.Die zehnjährige Elham ist müde. Nachts kann sie kaum schlafen, ihre gerade einmal sieben Monate alte Schwester hält sie wach, erklärt sie. In der Schule kann sie sich nur schwer konzentrieren. Seit drei Jahren wohnt Elham mit ihren Eltern Hayatolla und Saleha Habibi und Bruder Omid in einer Gemeindeunterkunft in der Hufeisengemeinde. Vor sieben Monaten hat dann ihre Schwester Eiliana das Licht

...