Treffen auf dem Generationenplatz

© spd

Brühl.Mit dem Mehrgenerationenplatz hinter dem großen Wohnblock in der Ketscher Straße sei ein Ort geschaffen worden, der die Kommunikation aller Altersgruppen steigern, zur Geselligkeit und besseren Fitness beitragen soll, heißt es in einer Einladung der Freien Wähler. Es sei also ein idealer Ort, die Kommunalpolitiker am Samstag, 13. April, um 15 Uhr kennenzulernen.

Die FW-Kandidatin Elke Schwenzer wird Tipps zu kind- und altersgerechten Nutzungsmöglichkeiten des Platzes geben. Es werden weitere Kandidaten vor Ort sein, sich aktiv beteiligen und für Gespräche in lockerer Runde zur Verfügung stehen.

Ab 16 Uhr findet eine Besichtigung und Begehung des Geländes des Sportparks-Süd statt. Dabei werden die jetzige und die geplante Bebauung vorgestellt und diskutiert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.04.2019