Tür und Tor für das Geheimnis öffnen

Brühl.Im festlich geschmückten Kindergartensaal von St. Michael begrüßte die Vorsitzende Elsbeth Franz zahlreiche Gäste zur Adventsfeier der katholischen Frauengemeinschaft (Kfd) Rohrhof . „Wir nehmen uns heute eine kleine Auszeit in der betriebsamen Vorweihnachtszeit und machen uns in sechs Stationen auf den Weg mit dem Ziel „Weihnachten“. Wir werden das anhand der Buchstaben des Wortes „Advent“ machen“, so ihre einleitenden Worte zum Programm.

Diesen adventlichen Weg schlugen Ursula Kuhn, Erika Simon, Marianne Seitz und Birgit Birth ein. Jedem der sechs Buchstaben des Advent ordneten sie Begriffe zu. Das „A“ stand für Ankommen bei sich selbst, das „D“ für Durststrecke auf dem Weg bis Weihnachten, das „V“ für Vertrauen, aber auch für Vorfreude auf die Geburt Jesu und das „E“ für Evangelium und hier besonders die Frohe Botschaft des Evangelisten Markus. Beim Buchstaben „N“, also kurz vor dem Ziel, brachten die Frauen die Achtsamkeit gegen sich selbst und die Mitmenschen ins Spiel. Stimmungsvoll passte da das Gedicht von Hilde Domin „Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten“. Das „T“ schließlich öffnete Tür und Tor für das Geheimnis Weihnachten. Für jede der vier Adventswochen legten die Frauen nun symbolisch einen Schlüssel auf den Weg.

Basis des lebendigen Miteinanders

Nach der Kaffeepause und dem gemeinsam gesungenen Lied „Tragt in die Welt nun ein Licht“, ehrte Franz fünf Frauen, die genau dieses Licht schon über viele Jahre in die Gemeinschaft getragen haben. So konnte sie Erika Simon für 40 Jahre und jeweils für 25 Jahre Marianne Seitz, Lioba Wattler, Margot Markmann und Gabriele Rösch auszeichnen. Jede der Frauen habe sich mit ihrer ganz besonderen Begabung in die Frauengemeinschaft eingebracht. „Ihr seid die Basis unserer lebendigen Gemeinschaft und jede von Euch ist ein wichtiges Puzzleteil im Gesamtbild“.

Für das symbolische Licht zu Beginn gab es nun für jede der Frauen eine Kfd-Kerze und Blumen. Für Marianne Seitz und Ursula Kuhn gab es noch als Überraschung und kleines Dankeschön für die geleistete Arbeit den Ehrenamtspass der Gemeinde Brühl.

Mit den Worten des Augustinus schaffte Simon den perfekten Übergang zum Jahresprogramm 2020, das vom gesamten Leitungsteam vorgestellt wurde. Die Gäste genossen einen entspannten Nachmittag und durften sich zum Abschied aus einem Meer von roten Weihnachtssternen ein Exemplar für zuhause aussuchen.

Die Kfd Rohrhof unterstützte mit einer Spende das Kinderhospital Bethlehem – traditionell nach jeder Adventsfeier. fr

