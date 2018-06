Turbulentes aus Katthult

Anzeige

Brühl.Michel aus Lönneberga ist fünf Jahre alt und hat nur Unsinn im Kopf. So wird es seiner Familie und den anderen Menschen auf dem Katthulthof nie langweilig. Das Blinklichter Theater erzählt am Mittwoch, 4. März, ab 15 Uhr in der Festhalle unter anderem wie Michel seinen Kopf in die Suppenschüssel steckt, wie er Lina einen Zahn ziehen will und wie er Alfred das Leben rettet.

Die witzigen Geschichten nach dem Kinderbuch von Astrid Lindgren werden von Wolfgang Messner mit Tischmarionetten, Schattenfiguren und Schauspiel für Kinder ab vier Jahren erzählt. ras/zg