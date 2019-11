Überfall in der Netto-Filiale

Brühl.Am Freitagvormittag überfiel ein unbekannter Täter die Netto-Filiale in Rohrhof. Kurz nach zehn Uhr näherte sich der Unbekannte einer 55-jährigen Mitarbeiterin des Lebensmittelmarktes in der Rheinauer Straße und umfasste sie mit dem Arm im Hals- und Brustbereich.

Zugleich versuchte er in die wegen eines Zahlungsvorgangs geöffnete Kasse zu greifen. Die Kassiererin schloss diese jedoch reflexartig, wodurch ein bereits ergriffener Geldschein zerriss und in zwei Hälften in der Kasse verblieb. Der unbekannte Täter ließ daraufhin von der 55-Jährigen ab und flüchtete in Richtung Rheinauer See. Das Tatgeschehen lief innerhalb von wenigen Sekunden ab, wodurch Kunden nicht eingreifen konnten.

Der männliche Täter wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, heller Hauttyp, er trug verwaschene hellblaue Jeans und einen schwarzen Kapuzenpulli sowie Schal und Mütze und hatte die Kapuze des Pullis über den Kopf gezogen. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1 74 44 44 zu melden. pol

