Umbau der Halle findet allgemeine Zustimmung bei den Mannschaften

Brühl.Die Handballmannschaften des TV Brühl trugen ihre Spiele zum ersten Mal auf dem neuverlegten Hallenboden der Sporthalle der Schillerschule beim Schwimmbad aus. Der Austausch des Bodens war überfällig geworden, weil er im Laufe der Jahrzehnte durch die Beanspruchung als Schul- und Sporthalle mehr als gelitten hatte und sich mittlerweile nicht mehr in Gebrauchszustand befand. Immerhin hatte dieser Vorgängerboden genauso viele Lebensjahre auf dem Buckel, wie Bürgermeister Dr. Ralf Göck, der extra zu den Premierenspielen am Wochenende erschienen war.

Die grüne Grundfarbe des neuen Bodens sei durchaus gewöhnungsbedürftig, die unglaublich vielen Linien für die unterschiedlichsten Sportarten glichen einem Schnittmusterbogen – aber schön sehe er trotzdem aus. So urteilten die Sportler, die der neue Untergrund jedenfalls freute. Dazu gab es gleich neue Türen in der Halle und durch weiteren Umbau mehr Platz für Zeitnehmer und Sekretäre am Spielfeldrand.

In der Pause zwischen dem Damen- und dem Herrenspiel machte das Gemeindeoberhaupt in einer kleinen Ansprache noch einmal auf die Dringlichkeit der Baumaßnahme aufmerksam. Die vorgesehenen Zeiten des Umbaus hätten sich in die Länge gezogen, erinnerte er. Und so sei der Schulsport über einen längeren Zeitpunkt praktisch zum Erliegen gekommen, aber jetzt könne es wieder losgehen. Natürlich profitierten auch die Sportvereine, insbesondere die TV-Handballer, von der Wiederinbesitznahme ihrer Spielstätte. Göck wies in diesem Zusammenhang auf die gesellschaftliche Bedeutung des Sports hin und betonte, dass der TV Brühl dies seit vielen Jahren vorbildlich bewerkstellige und gerade die Handballer dabei eine federführende Rolle vor allem in der Jugendarbeit spiele.

Als Unterstützung für diese Jugendarbeit überreichte Göck Abteilungsleiterin Martina Lederer einen Umschlag mit einem Beitrag zur Förderung der Handballjugend. Zum Schluss bedankte er sich bei allen Beteiligten, die sich für den Umbau vor und während der Maßnahmen dafür eingesetzt haben – beim TVB insbesondere Lederer und Spielplaner Heinz Riese. ako

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.10.2018