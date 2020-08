Unabhängig und transparent

Brühl.Für Versicherungsmakler Jonathan Woitinek, Geschäftsführer des unabhängigen Unternehmens Fortius Finance in Brühl, war schnell klar, dass er die Initiative „Lesepaten“ unserer Zeitung unterstützen will. Kaum hatte er von dem Projekt gehört, bei dem „Lesepaten“ entweder Auszubildende oder Schüler einer Schule mit einem Jahresabonnement unterstützen und so dafür sorgen, dass sich der Nachwuchs über das Tagesgeschehen auf regionaler und globaler Ebene informieren kann, da hatte er auch schon sein entsprechendes Engagement unterschrieben.

Seit 2014 gibt es Fortius Finance in der Hufeisengemeinde, seit Februar ist Woitinek der Chef im Büro, das im Luftschiffring zu finden ist. Dass es die „Lesepaten“ der Mediengruppe Dr. Haas, zu der auch unsere Zeitung gehört, überhaupt gibt, findet der Versicherungsmakler sehr gut. Und so finanziert Fortius Finance gern zum neuen Schuljahr in Brühl für die Marion-Dönhoff-Realschule ein Jahresabo der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung.

Für die Schüler der Realschule schafft er so in der zentral gelegenen Leseecke, aber auch in der Beschäftigung mit der aktuellen Zeitung im Unterricht, einen kostenlosen Zugang zu fundierten Nachrichten aus der Region und aller Welt und trägt zur Förderung der Allgemeinbildung bei.

Vielfalt der Medien nutzen

„Mit Unabhängigkeit und Transparenz möchte ich mit meinem Team unseren Kunden zur Seite stehen, um sie sowohl finanziell als auch gesundheitlich bestmöglich abzusichern“, erklärt Woitinek. Dazu stehen ihm Versicherungen nicht nur von einem Unternehmen zur Verfügung, sondern ein breites Portfolio an Angeboten. „Wir haben die Möglichkeit, auf Angebote aller Anbieter zurückzugreifen und ihnen nicht nur bestimmte Versicherungen vorzuschlagen“, erklärt er die Unternehmensphilosophie des Büros von Fortius Finance in Brühl.

Und genau da sieht er die Parallele zur Zeitung. „Die jungen Menschen sollten sich nicht nur aus einzelnen Medien – bei ihnen ist das zumeist über das Fernsehen oder das Internet – informieren, sondern die gesamte Meinungsvielfalt nutzen“, sagt er, „und genau da ist eine unabhängige Tageszeitung ein wichtiger Baustein“.

Ein eigenes Bild machen

Lesen werde in der heutigen Zeit von Social Media vielfach vernachlässigt, meint Woitinek im Gespräch mit unserer Zeitung, aber im Internet und besonders bei Kurznachrichtendiensten sei oft nur schwer erkennbar, wer aus welchem Grund Informationen weitergibt. In den digitalen Medien ersetzen nicht selten Meinungen insbesondere bei jungen Menschen die journalistischen Inhalte.

Daher sei es wichtig, diese Unterschiede zu erkennen, wenn man sich sein eigenes Bild vom Geschehen in der Welt, in der Region und in der Heimatgemeinde machen wolle. Mit der Initiative findet in der Schule deshalb in der durchaus auch kritischen Auseinandersetzung mit der Zeitung als Informationsquelle eine gute Vermittlung von Medienkompetenz statt, meint der Versicherungsmakler. ras

