Unbekannter beschäfigt Außenspiegel und flüchtet

Brühl.Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstagabend einen Verkehrsunfall in der Hildastraße verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 22.15 Uhr befuhr er laut Angaben der Polizei die Einbahnstraße in Richtung Rohrhofer Straße und blieb mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeugs am linken Außenspiegel eines geparkten Renaults hängen. Hierdurch entstand am Renault ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Bei dem möglichen Unfallverursacher handelt es sich laut Zeugenaussagen vermutlich um den Fahrer eines grauen VW Caddy. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/833970, in Verbindung zu setzen.

