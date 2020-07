Unbekannter zerkratzt Mercedes

Brühl.Unser Leser Bernhard Mohr ist verärgert: Sein Mercedes ist von einem bislang Unbekannten vor der Haustür zerkratzt worden. Wie er mitteilte, stand sein silbernes Auto in der Hildastraße 16 auf einem Parkstreifen. Am vergangenen Donnerstag sei er abends um kurz vor 19 Uhr noch draußen gewesen – am Freitagmorgen um 9 Uhr habe er dann die Kratzer entdeckt. „Auf der Gehwegseite sind beide Türen zerkratzt“, sagt er.

Auch sein Wagen vorher wurde genau an der gleichen Stelle vor einiger Zeit zerkratzt, genauso wie das Auto seiner Lebensgefährtin. Der Polizeiposten in Brühl hat den Tatbestand mit etwa 1000 Euro Sachschaden aufgenommen. Zeugen, die diese Sachbeschädigung gesehen haben, sollen sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 06202/7 12 82 melden. nina

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.07.2020