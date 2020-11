Unfallflucht mit Laster

Brühl.Einen Unfall verursachte der unbekannte Fahrer eines Lastwagens am Montagvormittag in Brühl. Der Unbekannte wollte, so ergaben die Polizeiermittlungen bislang, gegen 11 Uhr die Friedrichstraße durchfahren, obwohl die Fahrbahn durch ein Arbeitsfahrzeug des Stromversorgers halbseitig blockiert war. Trotz Warnung durch den Fahrer des Arbeitsfahrzeuges, versuchte der Lkw-Fahrer durch die enge Lücke hindurch zu fahren, heißt es im Polizeibericht.

Dabei stieß er gegen das Arbeitsfahrzeug sowie einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Transporter und beschädigte diese beiden Autos. Doch er setzte anschließend zurück und fuhr einfach davon, ohne sich um die Folgen seines Handelns zu kümmern, fassen die ermittelnden Beamten das Geschehen zusammen.

Bei dem Lastwagen des Unfallverursachers soll es sich um ein Firmenfahrzeug eines Transportunternehmens im Rhein-Pfalz-Kreis handeln, gaben Zeugen noch als Hinweis zu Protokoll. pol/ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.11.2020