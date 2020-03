Unfallverursacher schnell ermittelt

Brühl.Ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer war am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Hildastraße in Richtung Rohrhof unterwegs. Dabei kam er, wie die Polizei berichtet, aus bislang nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und touchierte gleich drei dort abgestellte Fahrzeuge.

Trotz des Schadens kümmerte sich der Autofahrer zunächst nicht um den Unfall und entfernte sich. Sowohl an seinem Auto als auch an den geparkten Fahrzeugen entstand – wie sich später herausstellte – beträchtlicher Schaden, den die Beamten mit rund 5000 Euro beziffern.

Dank eines aufmerksamen Zeugen, der das Geschehen beobachtet hatte, konnte der Verursacher rasch ermittelt werden, heißt es im Polizeibericht. Beamte des Reviers Neckarau trafen ihn in seinem Zuhause an. Er sieht nun nach Abschluss der Ermittlungen einer Strafanzeige entgegen. zg

