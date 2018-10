Ungepflegt oder naturnah?

Brühl.„Der Friedhof in Brühl ist im guten und gepflegten Zustand“, erklärte Bürgermeister Dr. Ralf Göck in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses. Er nahm damit Bezug auf einen Leserbrief in unserer Zeitung (SZ vom 29. September, Seite 48), in dem sich Hildegund Brucker beschwert, es sei „eine Schade, wie das Grabfeld aussieht, wo die Menschen am Baum begraben sind“. Sie kritisierte, dass Gras und

...