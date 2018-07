Anzeige

Brühl.Immer mehr Vereine – auch in der Hufeisengemeinde – stöhnen angesichts der wachsenden Anforderungen durch gesetzliche Auflagen und sinkender Zahl von Mitgliedern, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Auch – aber nicht nur – bei Veranstaltungen wie dem „Rohrhöfer Straßenfest“ in knapp zwei Wochen müssen viele Vorschriften umgesetzt werden. Wir fragen nach, wo Vereine in ihrem Gemeinschaftsleben betroffen sind.

Die Grundverordnung der EU zu Datenschutz im Verein ist heiß diskutiert. Worum geht’s dabei?

Die Datenschutzgrundverordnung ist das seit Mai in der gesamten Europäischen Union unmittelbar geltende Datenschutzrecht. Es ist immer dann anwendbar, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden. In vielen Vereinen ist es etwa üblich, Informationen über ihre Mitglieder an einem „Schwarzen Brett“ oder in Vereinsblättern bekannt zu machen. Das führt dazu, dass auch vereinsfremde Personen von persönlichen Angelegenheiten der Vereinsmitglieder Kenntnis erhalten können. „Auch wenn derartige Veröffentlichungen für die Erreichung der Ziele des Vereins üblich und geboten sind – etwa Mannschaftsaufstellungen bei Sportvereinen – müssen sie unterbleiben, wenn ihnen schutzwürdige Belange der Betroffenen entgegenstehen“, betont Dr. Stefan Brink, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg.

Was können die Vereine machen, um dennoch wichtige Daten bekanntzugeben?

Es muss jedes Vereinsmitglied rechtzeitig informiert werden, was wann wo auf welchem Wege der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, damit der Veröffentlichung widersprochen werden kann, betont die Dienststelle des Landesbeauftragten. Das gelte grundsätzlich, allerdings mit viel engeren Grenzen, auch für die Verbreitung von Mitteilungen im Internet. Darüber informiert nun auch die Internetseite www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/datenschutz-im-verein „Das ist für die Vereine aber ein enormer Organisationsaufwand“, urteilt Jochen Ungerer, im Rathaus unter anderem für die Vereine zuständig. Anders als beim Datenschutz seien die Regelungen für die Vereine bei Festen allerdings nicht neu, unterstreicht er.