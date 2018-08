Unglaublich ungebremst

Brühl.Sie legen den Finger in die Wunden, halten den Spiegel vor, strapazieren das Zwerchfell, sorgen dafür, dass einem das Lachen im Halse steckenbleibt – Plattitüdenalarm in der Festhalle und der Villa Meixner. Dabei bieten die Kabarettisten und Comedians, die im Herbst/Winter-Programm in die Hufeisengemeinde kommen, eine ungeheure Vielfalt an Perspektiven und Stilen, so dass die verbalen

...