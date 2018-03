Anzeige

Finanzielle Herausforderungen

„Dies setzt die Kommune bei sinkenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer finanziell unter Druck“, erklärt GLB-Gemeinderätin Dr. Eva Franz fest. Zweimal in den vergangenen zehn Tagen habe deshalb der Gemeinderat beraten – „noch ohne eine bezahlbare Lösung präsentieren zu können. Über Ausnahmegenehmigungen könnte ein Teil der Kinder auf Wartelisten nun in die bestehenden Einrichtungen integriert werden, die Gemeinde bemüht sich um alternative Angebote. Dennoch wächst die Warteliste weiter an.“

Diese Kinder würden in spätestens fünf Jahren die Grundschulen besuchen wollen. Neben steigenden Schülerzahlen, die mehr Klassenräume benötigen, würde laut GLB eine Erhöhung der Nachfrage im Bereich verlässliche Grundschule, also Kernzeit, und der Hortbetreuung damit einhergehen. „Wollen wir dabei die aktuell hohe Qualität in den Brühler Einrichtungen konstant halten, so wird auch das deutlich höhere Kosten und bauliche Maßnahmen nach sich ziehen. Doch dafür ist aktuell nicht genug Geld in den Kassen“, so die GLB.

Folgekosten nicht einberechnet

Darüber hinaus solle in fünf Jahren das Alfred-Körber-Stadion bebaut sein. „Das ambitionierte Himmelfahrtskommando Sportpark-Süd, welchem die Grüne Liste nicht nur wegen seiner ökologischen Folgen kritisch gegenüber steht, wäre dann zwar refinanziert, als Gemeinde haben wir auch hier die Pflicht, diesen zusätzlichen Bürgern eine sichere Infrastruktur zu bieten – und diese ist nicht eingepreist“, kritisiert die Ratsfraktion der GLB.

Dazu gehöre neben der Kinderbetreuung auch die Schülerbeförderung. Diese sei in Brühl jetzt schon nicht akzeptabel. Busse sind überfüllt, Kinder werden nicht immer an den Haltestellen mitgenommen. „Das heißt auch hier bedeuten mehr Personen, höhere Investitionen.“

Die GLB sagt daher, es sei ratsam, einem neuen Neubaugebiet noch Zeit zu geben und erst einmal die Infrastruktur für die im Schütte-Lanz-Park und Bäumelweg angekommenen Bürger zu schaffen. Auch das Projekt Sportpark-Süd und daraus resultierend der Neubau im Körberstadion sollten nicht gegen bare Vernunft umgesetzt werden.

„Bis Übermorgen sind nun die Bürger aufgefordert, ihre Meinung dazu schriftlich zu äußern – sie sollten zahlreich davon Gebrauch machen“, schließt die Erklärung der GLB. zg/ras

