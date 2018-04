Anzeige

Brühl.„Dreiundachtzig, vierundachtzig, fünfundachtzig“ – Patrick Berndts Daumen drückte fast im Minutentakt den kleinen Zählerknopf. Der Bäderleiter der Gemeinde blickte zufrieden, nickte und freute sich, dass die Entscheidung, als erstes Freibad in der Umgebung die Tore zu öffnen, so schnell und unbürokratisch fiel, damit die Menschen diesen ausgezeichneten Frühlingstag in den Fluten des Bades verbringen konnten.

Auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck staunte nicht schlecht, als er dem Bad um 11 Uhr einen Besuch abstattete. „Ich wollte nur mal schauen, ob das Angebot auch gut angenommen wird“, so das Gemeindeoberhaupt.

Bislang war es üblich, am Vortag des 1. Mai zum ersten Mal das Bad für Freiluftfans zu öffnen. In diesem Jahr waren die Mitarbeiter gut in der Zeit, alles war gerichtet und gutes Anbadewetter war vorhergesagt.