Brühl.Zum zweiten Mal stand das Herz im Mittelpunkt eines Vortrags, zu dem das Gesundheitsforum in die Festhalle eingeladen hatte. Bei der 19. Veranstaltung dieser Art „wird das Herz von einer ganz anderen Seite beleuchtet“, betonte der Brühler Internist, Dr. Axel Sutter, in seiner Begrüßung. „Dass das Glück trainierbar ist“, wie Referentin Beate Pracht behauptet, „sei eine sehr gewagte Aussage“, meinte Sutter, „ich hoffe, dass wir am Ende dieses Abends dies mit Ja beantworten können“. Vor drei Jahren hatte Professor Bernd Waldecker, kardiologischer Chefarzt der GRN-Klinik Schwetzingen, bereits über Aufbau, Funktion und Bedeutung des Herzens referiert.

Beate Pracht, die deutschlandweit Vorträge hält und häufig als Gast in Fernseh-Talkshows zu erleben ist, hatte einen Werkzeugkoffer mitgebracht, der zu Hause nicht fehlen sollte, informierte Sutter zunächst. Außerdem wies er – als zweite Präventivmaßnahme – auf die Gelegenheit hin, sich in der Praxis der Brühler Internisten einem Einzelcoaching zu unterziehen.

Glückssymbol ist Teil des Namens

Zu Beginn hieß auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck Besucher und Referentin in der gut gefüllten Festhalle willkommen. „Aufgrund seines Wappens wird Brühl auch Hufeisengemeinde genannt“, sagte er. Brühl enthalte also schon im Namen ein Glückssymbol. Genau wie Gelsenkirchen, die Heimatstadt der Referentin, deren naturnahe Umgebung sie zum Auftakt ihres Vortrags auf einer großen Leinwand vorstellte, ist auch die Gemeinde Brühl naturnah am Rhein gelegen, so dass es zahlreiche Möglichkeit vor Ort gibt, sich im Grünen zu bewegen und etwas für seine Gesundheit zu tun.