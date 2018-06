Vereine sollen den Kontakt frisch beleben

Helmut Mehrer (l.) blickt bei der Kriegerkapelle auf die bewegte Geschichte beider Länder zurück. © strauch

Brühl.„Wir wollen die Partnerschaft verjüngen und so für die Zukunft weiterhin auf gute Beine stellen“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin von Ormesson-sur-Marne, Odile Hugnet, im Gespräch mit unserer Zeitung. Die 41-jährige Jumelage mit der französischen Gemeinde scheint auf den ersten Blick in die Jahre – in die Midlife-Crisis – gekommen zu sein. 27 Teilnehmer fuhren zum sogenannten großen

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4855 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.06.2018