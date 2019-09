Vereine unterstützen den Erhalt des Brauchtums

Von unserer Mitarbeiterin

Olivia Coppius

Brühl. „Mit einem lachenden und weinenden Auge verbringen wir heute unseren ,Rohrhöfer Abend’“, eröffnet Jan Dorotik, der zweite Vorsitzende des Angelsportvereins (ASV) Rohrhofs, den Abend des vierten und letzten Fischerfesttages. Das weinende Auge liegt dabei auf der Hand - das beliebte Brauchtum ist für dieses Jahr schon wieder vorbei. Zum allerersten Mal wurde es pompös und leuchtend verabschiedet: Vom Messplatz her stieg am Montagabend ein buntes Feuerwerk auf, eine „Bis nächstes Jahr!“-Botschaft an alle Besucher und Veranstalter.

Das lachende Auge ist auf Seiten der Organisatoren. Es seien für alle Helfer arbeitsintensive Stunden, Tage, Wochen gewesen, so Dorotik. Tag und Nacht hätten rund 25 Helfer in der Küche, auf dem Bierwagen, beim Nachtdienst, im Verkauf und im Service für den Verein mitangepackt.

Eine Dame hebt er dabei deutlich hervor: Chantal Lemmert. Für diese überwiegt das lachende Auge vielleicht sogar dem weinenden: „Ich mache drei Kreuze, wenn wir hier alles über die Bühne gekriegt haben“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Für Lemmert ist das Fischerfest nicht nur an den vier Tagen im Spätsommer Thema, sondern bereits ein halbes Jahr zuvor. „Seit März stecke ich in den Vorbereitungen und habe mich unter anderem auch um die Kooperation mit Vereinen, die bei unserem ,Rohrhöfer Abend’ mitmachen wollen, gekümmert“, erzählt Lemmert.

Denn so schlicht der Name „Rohrhöfer Abend“ auch klingt, dahinter steckt eine Reihe von Freunden und Unterstützern, die das Fischerfest bis zum letzten Moment attraktiv mitgestalten wollen. „Letztes Jahr haben wir den ,Rohrhöfer Abend’ eingeführt und haben so gute Resonanz erhalten, dass wir ihn beibehalten möchten“, reflektiert Dorotik. Lemmert stimmt zu: „Die Veränderungen an unserem traditionellen Fischerfest, die wir im Laufe der Zeit gewagt haben, wurden immer gut aufgenommen“, freut sie sich.

„Wir essen gutes Zanderfilet“

Ein Blick in das volle Festzelt bestätigt das - die Rohrhöfer und Brühler verbringen gerne gemeinsame Abende, sprechen über Vereinsgeschichten und essen dabei leckere Fischbrötchen. Dass dann auch das Programm bunt und stimmungsvoll gestaltet wird, ist das i-Tüpfelchen. So sehen es jedenfalls Heike und Frank Zwanziger, die nur eine Straße weiter wohnen: „Vier Fischerfest-Tage und wir sind an jedem Abend dabei und essen ein gutes Zanderfilet“, sagt Frank Zwanziger. Seine Frau schätzt vor allem die Musik: „Die Bandauswahl ist super“, findet sie, die stimmungsvollen Auftritte beim „Rohrhöfer Abend“ gefallen ihr aber auch.

An diesem Montagabend wurde beim Programm auf Tanz gesetzt: Eine Square-Dance-Gruppe mit bunten Kostümen wirbelte über die Bühne, ein Sprecher gab dabei den Takt vor. Vom SV Rohrhof trat eine Stepptanzgruppe auf und Jeanette und Julia von den Rohrhöfer Göggeln entzückten und entsetzten die Besucher gleichermaßen mit ihrer Dehnfähigkeit als Tanzmariechen mit Flechtzöpfen und roten Glitzerröcken. Anita Schmitt von den Göggeln hat eine klare Antwort auf die Frage, weshalb ihr Verein beim „Rohrhöfer Abend“ mitmacht: „Eine Hand wäscht die andere - der ASV unterstützt uns ebenfalls, zum Beispiel bei unseren Nachtumzügen. Da möchten wir ihn hierbei gern unterstützen, denn der Erhalt von Vereinen ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr.“

Ähnlich sehen das auch die Erzieher vom Sonnenschein-Hort. Eigentlich sollten sie mit ihren Schützlingen der Theater-AG auftreten, doch ferienbedingt fehlten zu viele. Für Hortleiterin Anne Fonje kam eine Absage nicht infrage, kurzerhand überlegten sich die Erzieher etwas anderes. „Wir haben im Hort einige Instrumente für die Entwicklung des Rhythmusgefühls“, erzählt die stellvertretende Leiterin, Tamara Obert. „Da haben wir gedacht: Machen wir Erzieher mit den Cajones mal Stimmung.“ Cajones sind trommelähnliche Boxen, auf denen die zehn Erzieher mit pinken Shirts und Sonnenbrillen am Montagabend - aufgrund der Kindergröße recht tief - Platz nahmen und auf Bruno Mars’ „Uptown Funk“ im Rhythmus trommelten, lachten und eine kleine Choreographie präsentierten. Als erste Gruppe des Abends trieben sie den Stimmungspegel des Publikums gleich zu Beginn nach oben.

Chantal Lemmert ist glücklich: „Es ist so schön, mit wie viel Spaß die anderen Vereine und Institutionen hier heute auftreten“, sagt sie. Noch schöner ist für sie nur eines: „Ich kann diesmal zugucken!“, freut sie sich. Denn die vergangenen Jahre wurde ihre helfende Hand bis zur letzten Minute immer im Verkauf oder in der Küche gebraucht. An diesem Montagabend jedoch steht sie bei jedem Auftritt am Rand der Bühne, lächelt zufrieden und hat die große Hoffnung, dass bei allem Brauchtumsschwund die Tradition des Fischerfestes erhalten bleiben kann.

