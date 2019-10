Vereinsarbeitim Fokus

Brühl.Die Gemeinde Brühl lädt alle neuen Einwohner zu ihrem Neubür-gerempfang am Freitag, 15. November, um 19 Uhr in die Festhalle ein.

Mitwirkende aus der örtlichen Kulturarbeit, aus der Kinderbetreu-ung, der Aktion 60+ und der vielfältigen Vereinswelt sind bei der Veranstaltung mit Informationsständen anwesend, sodass sich die Gäste in persönlichen Gesprächen ein Bild davon machen können, was in der Gemeinde alles möglich ist. Zudem dankt Bürgermeister Dr. Ralf Göck besonders engagierten Menschen aus dem Ort. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens stehen diesmal die ehrenamtlich Mitwirkenden des Kinderferienprogramms im Fokus.

Der Stehempfang mit musikalischer Umrahmung durch die Jugendmusikschule und mit einem kurzweiligen, einstündigen Programm bietet die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Brühl kennenzulernen und heimisch zu werden. zg

