Verkaufsverträge bei Real nicht unterschrieben

Brühl. Das große Zittern bei Real geht weiter. Eigentlich hätten am Freitag die Verkaufsverträge der Supermarktkette unter Dach und Fach sein sollen (wir berichteten). Aber die Verhandlungen dauern weiter an - ebenso die Unsicherheit bei den Beschäftigten. Denn plötzlich warnten - so meldet die Fachpresse - Lieferanten Chef Olaf Koch, Chef des Mutterkonzerns Metro, dass sein Vertragspartner, der Immobilienentwickler X+bricks, hinter die russische Oligarchenfamilie Jewtuschenkow steht, womöglich nicht solvent sei.

So bleibt weiterhin unklar, was mit den Real-Märkten, darunter auch dem in der Hufeisengemeinde, in Zukunft passieren wird. Der Valentinstag Mitte Februar, also der Tag der Hauptversammlung von Metro, ist nun als Termin für einen Abschluss angepeilt. Unter den Beschäftigten gebe es eine große Wut darüber, von der Unternehmensführung im Unklaren gelassen zu werden, kritisiert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. ras

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 03.02.2020