Von Ralf Strauch

Brühl. Die Kollerinsel genießt in der Region rechts und links des Rheins einen sehr guten Ruf als Naherholungsgebiet, das für Badebegeisterte, Sonnenanbeter, Wassersportler und Naturfreunde allerlei bereithält. Doch des einen Freud’ ist des anderen Leid, heißt es in einem geflügelten Wort. In diesem Fall trifft es den Landwirt Hartmut Erny vom Pferdeland Kollerinsel,

...