Verlängerte Fristen für Wahl

Brühl/Ketsch.Für die Wahl der katholischen Pfarrgemeinderäte am Wochenende 21. und 22. März, müssen die Wahllokale geschlossen bleiben (wir berichteten). Der bereits vor einigen Wochen zugesandte Wahlberechtigungsschein informiert über die Möglichkeiten der Online- oder Briefwahl.

Besonders zur Briefwahl wird seitens der Kirchengemeinde informiert, dass der Antrag dazu im Berechtigungsschein enthalten sei. Dieser Antrag muss ausgefüllt bis spätestens Mittwoch, 18. März, im Briefkasten der Pfarrämter Brühl oder Ketsch eingeworfen sein, damit die Wahlunterlagen noch rechtzeitig zugestellt werden können.

Für die Möglichkeit der Briefwahl bieten die katholischen Pfarrbüros in Brühl und Ketsch den Wahlberechtigten zudem einen zusätzlichen telefonischen Service an. Wer diesen benötigt, kann bis Freitag, 20. März, 12 Uhr per Telefon die Briefwahlunterlagen anfordern.

Die Frist zur Abgabe der ausgefüllten Briefwahl wurde von den zuständigen Stellen auf Sonntag, 22. März, 12 Uhr, verlängert.

Pfarrer Erwin Bertsch bittet die Mitglieder der Kirchengemeinde, vom Wahlrecht regen Gebrauch zu machen, um damit Interesse und Bestätigung für die Kandidaten zu bekunden.

Das Pfarrbüro in Brühl, Telefon 06202/7 60 18 20, und das Pfarrbüro in Ketsch, Telefon 06202/7 60 18 40, sind zu den üblichen Zeiten geöffnet. mf/ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.03.2020