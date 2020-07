Vermenschlichte Tiere – animalische Triebe

Brühl.Der Vorverkaufsstart für die kommenden Veranstaltungen in der Festhalle und der Villa Meixner war eigentlich für diese Woche geplant. Durch die Pandemie und die aktuellen Vorgaben hat sich die Kulturabteilung der Gemeinde in Absprache mit den Künstlern dazu entschieden, den Vorverkauf auf Ende August oder Anfang September zu legen, heißt es in einer Mitteilung.

Durch die Vorgaben mit Stuhlabstand, keinem Barbetrieb, limitiertem Platzangebot und Hygieneregeln sei an einen entspannten Kulturabend nicht zu denken. Die Kulturabteilung erhoffe sich eine Lockerung der Vorgaben bis Ende August und freue sich dann auf die Herbst- und Wintersaison. Die geplante Veranstaltung vom Mundarttheater Hemshofschachtel wurde von Samstag, 19. September, auf Samstag, 17. April, verlegt. Für die verlegten Veranstaltungen Spitzklicker, Pe Werner und Jörg Knör gilt ein Vorverkaufsstopp, da die Platzkontingente erschöpft sind.

Martin Seidler und Dr. Mario Ludwig präsentieren am Mittwoch, 30. September, um 20 Uhr ihr neues Programm. „Tiere sind auch nur Menschen“ lautete das Motto ihrer Show aus streichezarten Gedichten, animalischen Kalauern und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der oft abseitigen Welt der Tiere. Der Ort für diesen Auftritt ist noch offen.

Und plötzlich ist man Oma

Das Filmfestival der Generationen findet am Mittwoch, 14. Oktober, 19 Uhr, in der Festhalle statt. Am Donnerstag, 22. Oktober, 20 Uhr, zeigt Madeleine Sauveur „Lassen Sie mich durch – ich bin Oma“. Die Komödiantin mit vielen Gesichtern und Musikkabarettistin mit imposanter Gesangsstimme, hatte immer eine genaue Vorstellung davon, wie die Zeit jenseits der 60 aussieht: Da werden Träume verwirklicht, für die vorher nie Zeit war. Doch dann kommt der Anruf, der alles verändert: „Hallo Mama! Du bist jetzt Oma!“

In die Festhalle kommen „Schöne Mannheims“ am Donnerstag, 12. November, 20 Uhr. Bei den vier Komödiantinnen Stefanie Titus, Anna Krämer, Smaida Platais und Susanne Back trifft erstklassige Gesangskunst auf szenische Showeinlagen. Die „Schönen Mannheims“ beweisen bei ihrem Programm „Entfaltung“ mit ihren zahlreichen Ecken und Kanten immer wieder aufs Neue ihre eigene Vielfalt.

In der Festhalle findet am Mittwoch, 18. November, 19 Uhr, auch das Gesundheitsforum und – in Zusammenarbeit mit der Bücherei – am Mittwoch, 25. November, 20 Uhr, der Vortrag „Mit dem Fahrrad zum 8000er“ statt. Im Alter von 14 Jahren bestieg Christian Rottenegger mit seinem Großvater zum ersten Mal einen Dreitausender. Heute, rund 30 Jahre später, gilt Rottenegger als erfahrener Alpinfotograf. Längst hat er die Gebirgszüge dieser Erde zum Mittelpunkt seiner Arbeit gemacht. Von unstillbarem Entdeckerdrang und Neugier getrieben bereist er unermüdlich die abgelegensten Regionen im Himalaya, Karakorum, in Afrika und Vorderasien.

Felix Oliver Schepp kommt am Mittwoch, 2. Dezember, 20 Uhr, in die Villa Meixner. Musikkabarett? Oder einfach Pianist mit humoristischer Ader? Felix Oliver Schepp ist im Grunde Entertainer mit sehr virtuosen Fingern und einem Faible für urkomische, aber auch nachdenkliche Liedtexte. Auf der Bühne tut Schepp nichts anderes, als sein tiefstes Seelenleben nach außen zu stülpen. Was zunächst fragwürdig anatomisch klingt, bedeutet nichts anderes als Authentizität.

Der Heidelberger „HardChor“ tritt am Donnerstag, 10. Dezember, 20 Uhr, in der Festhalle auf. ras/caz

