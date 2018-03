Verschwinden die öffentlichen Fernsprecher?

Vielfach setzen die Telefonzellen keine besonders attraktiven städtebaulichen Akzente. Oft sind sie randaliert oder mit Schmiere-reien versehen. Fast alle Telefonzellen im Ort sind ins Visier der Telekom geraten – diese bei der Villa Meixner hat aber offensichtlich noch eine gewisse Gnadenfrist. © strauch

Brühl.Sie wirken wie Relikte der Telekommunikation – öffentliche Münz- und Kartenfernsprechapparate, wie sie früher einmal so schön genannt wurden. In Zeiten mobiler Kommunikation wirkt es so, als hätten sie ausgedient – zumindest argumentiert die Telekom so. Weil die Telefonzellen nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden könnten, möchte das Unternehmen sie in Brühl zum Großteil abschaffen. So hat

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3811 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.02.2018