Vertrauen als Grundlage

Brühl.Vertrauen – unter diesem Thema stand die Wallfahrt der beiden katholischen Frauengemeinschaften nach Dieburg, auf die sich 54 Frauen eingelassen hatten. Schon bei der Morgenandacht im Bus stimmte Pfarrer Erwin Bertsch die Teilnehmerinnen auf das Besondere dieses Tages ein mit den Worten: „Wallfahrt ist nicht irgendein Weg, Wallfahrt ist ein Unterwegssein mit einem Ziel und mit dem Vertrauen, dass bereits dieser Weg etwas davon vermittelt, was wir uns aus der Begegnung mit Gott und mit unseren Mitmenschen erhoffen.“ Es sind schon Gänsehautmomente, wenn alle Wallfahrerinnen im Bus aus vollem Herzen das Lied „wo Menschen sich vergessen“ singen.

Nach der Ankunft in Dieburg begab sich die Gruppe in die wunderschöne Wallfahrtskirche zur „Schmerzhaften Mutter Gottes“ und genoss den Moment der Stille und den Blick auf den Hochaltar. An diesem Hochaltar thront über allem ein Pelikan, das Sinnbild der aufopfernden Seelsorge, darunter glänzt die Marienkrone, die von zwei Engeln gehalten wird. In einer Nische im Mittelteil steht die Pietà, das Heiligtum der Wallfahrtskirche. Besondere Lichterscheinungen im 17. Jahrhundert hatten einen wahren Wallfahrtsboom ausgelöst. Die Frauen feierten an diesem besonderen Ort zusammen mit Pfarrer Bertsch die Eucharistiefeier, die Ursula Kuhn und Marianne Seitz unter dem Thema: „Habt Vertrauen, fürchtet euch nicht“ gestaltet haben. In seiner Predigt betonte der Geistliche, dass die Basis allen Lebens das Vertrauen ist. Ohne Vertrauen sei kein friedvolles und harmonisches Miteinander möglich.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen erkundeten die Wallfahrerinnen die zauberhafte kleine Stadt mit ihren zahlreichen Fachwerkhäusern und anderen Baudenkmälern. fr

