Verzückter Gastgeber gerät ins Schwärmen

Brühl.„Die Initialzündung war eine Meldung in Ihrer Zeitung, dass Unterkünfte für junge Musiker gesucht würden“, erinnert sich Anton Strobel. Gesucht wurden Gastgeber für junge Talente, die Ende Juli bis Mitte August an der Sommerakademie in Schwetzingen teilgenommen haben. Warum nicht mal jungen Talenten der internationalen Sommerakademie eine Bleibe für zwei Wochen anbieten, fragte sich der

...