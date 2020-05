Viel Spaß für zu Hause

Brühl.Michael gilt als der mächtigste Erzengel, dessen Name „Wer ist wie Gott“ bedeutet. Auf ihn konzentrieren sich die Gläubigen, wenn sie das Gute in sich selbst stärken wollen und es Dunkelheit zu vertreiben gilt. Seine Energie sei klar und kraftvoll, gleichzeitig auch schützend, einhüllend und stärkend, heißt es in der katholischen Kirche.

Da verwundert es nicht, dass die Erzieherinnen

...