Viele Fische gehen an den Haken

Brühl.Ein gutes Ergebnis brachte das Frühjahrsfischen beim Angelsportverein Rohrhof. Elf hochmotivierte Angler versuchten ihr Fischerglück in den Brühl-Rohrhofer Rheinbuhnen. Es herrschten angenehme Temperaturen, zu denen sich im Laufe des Vormittags auch noch die Sonne gesellte.

Nach dreieinhalb Stunden in der herrlichen Natur, trafen die Angler sich an der Vereinshütte um die Verwiegung des Fangs vorzunehmen. Das Ergebnis war vielversprechend. Vier Petrijünger blieben an diesem Tag allerdings ohne Fang.

Den ersten Platz belegte Peter Schreiner mit 8370 Punkten, ihm folgten Peter Knapp mit 8030 Punkten und Claudio Del Mul mit 3140 Punkten. juh

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.06.2019