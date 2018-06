Anzeige

Vorbei am Hain der Philosophen kam die Gruppe zur Blumenhalle, in der prächtige Gestecke und allerlei Floristenkunst zu sehen ist. Die vier Partnerstädte Lahrs haben auch einen jeweils landestypischen Beitrag auf dem Areal geleistet. Über die futuristische Ortenaubrücke kommt man in den Seepark. Neue Energiegewinnung wird dort vorgestellt, etwa eine Solarblume „Smartflower“ und eine kleine Windkraftanlage.

„Es war wirklich eine tolle Schau, man konnte einige Ideen mit nach Hause nehmen“, freuten sich die Mitglieder des Brühler Vereins. cg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.06.2018