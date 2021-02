Viele Konzertreisen als besondere Höhepunkte

ForstBW

Neue Sportanlage im Hockenheimer Hardtwald

Wer etwas für seine Fitness unternehmen will, kann in den Hardtwald gehen und trainieren. Dort, an der Einmündung des Pumwerkweges in den Ketscher Weg hat ForstBW eine Anlage errichtet, die der körperlichen Ertüchtigung dient.