Brühl.Bei 13 Fahrzeugen wurden seit Anfang des Monats und zuletzt am vergangenen Wochenende in der Gemeinde zumindest einer, häufiger aber auch mehrere Reifen von einem oder mehreren unbekannten Tätern zerstochen, teilt die Polizei gestern in einer Presseerklärung mit.

In allen Fällen seien die seitlichen Reifenflanken mit einem spitzen Gegenstand durchbohrt, die Reifen so total beschädigt worden, stellen die ermittelnden Beamten fest. Die jeweiligen Tatzeiträume lagen bei allen Vorfällen immer zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Die Sachbeschädigungen an den geparkten Fahrzeugen wurden, so die Polizei gestern weiter, in der Hauptstraße, in der Gartenstraße, der Ormessonstraße, auf dem Lindenplatz, Messplatz und der Neu- beziehungsweise Görngasse begangen. Der Schaden gehe in die Tausende, teilt die Polizei Tage nach der ersten Tat nun auch öffentlich mit. pol/ras