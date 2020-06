Viele stellen sich spontan in den Dienst am Nächsten

Sean Ireland (4. v. r.) und Renate Czemmel (3. v. l.) von der Gruppe „Helfen in Brühl und Umgebung“ übergeben jeweils 500 Euro an (v. l.) Alexander Schweitzer und Ursula Igel von „Appel + Ei“ sowie an die Stiftung für Menschen in Not, vertreten durch (v. r.) Gerhard Stratthaus, Heidi Sennwitz, Gerd Stauffer und Bürgermeister Dr. Ralf Göck (4. v. l.).

© strauch