Vielfalt lockt in Schatten des Kirchturms

Brühl.Das beliebte Fest rund um den Kirchturm der Schutzengelkirche soll am verlängerten Wochenende, 8. und 9. Juli, wieder zahlreiche Besucher aus allen Generationen zum Feiern locken. „Alle Vorbereitungen sind nahezu abgeschlossen, doch plagen uns als Organisationsteam noch immer einige Personalsorgen“, räumt Wolfgang Stein, Chef der Festmannschaft, ein. Und so nennt er im Gespräch mit unserer Zeitung vor dem Programm zunächst noch die Problembereiche.

So werden als helfende Hände je eine Person zum Geschirrspülen in der Küche am Sonntag, 8. Juli, von 11 bis 13 Uhr und von 13 bis 15 Uhr gesucht, zudem am Montag von 15 bis 17.30 Uhr. Weiterhin je eine Hilfe braucht er für den Fischbrötchenverkauf und von 16 bis 18 Uhr am Grill. Außerdem werden noch Helfer für den Aufbau am Samstag, 7. Juli, ab 9 Uhr und für den Abbau am Montag, 9. Juli, ab 22 Uhr benötigt, zählt er auf. Jeder, der sich angesprochen fühle, könne sich an Organisationsteam, Telefon 06202/7 60 18 20 oder Email an pfarrfest-orga@ gmx.de, wenden.

Jede Menge Attraktionen

An beiden Pfarrfesttagen freut sich das Team am Kuchenstand wie immer sehr über weitere Kuchenspenden, die direkt am Stand angenommen werden. Auch können Tombolagewinne noch am Samstag, 30. Juni, von 10 bis 12 Uhr, am Mittwoch, 4. Juli von 15 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag, 5.Juli, von 17 bis 19 Uhr, im Pfarrzentrum abgegeben werden.