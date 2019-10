Vielfarbiges Kaleidoskop

Brühl.Die nächste öffentlichen Sitzung des Kultur-, Sport- und Partnerschaftsausschusses findet am Montag, 4. November, um 18.30 Uhr im Rathaus statt.

Auf der Tagesordnung steht zunächst die Festlegung des kommunalen Kulturprogramms bis 2021. In dem vielseitigen Kaleidoskop geht es sowohl um die Ausstellung in der Villa Meixner und in der Rathausgalerie, als auch um die Gastspiele im Bereich Kabarett und anderer Kleinkunstveranstaltungen. Außerdem geht es um den Antrag des Tennisclubs auf Gewährung eines Zuschusses für außerplanmäßige Ausgaben im Clubhaus.

Die Informationen durch den Bürgermeister sowie Fragen und Anregungen der Mitglieder des Ausschusses, aber auch der Bürger, runden das Programm ab. ras

