Vier Einsätze an einem Tag

Brühl.Keinen ruhigen Tag durften die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr an diesem Freitag erleben. Bereits um 9 Uhr wurde die Wehr zum ersten Mal alarmiert. In der Schubertstraße war in einem Gebäude die Wasserleitung geplatzt – Erdgeschoss und Keller standen unter Wasser. Mit mehreren Wassersaugern wurde der Schaden soweit es ging beseitigt. Dabei waren zehn Einsatzkräfte rund drei Stunden gebunden.

Schon kurz nachdem die ersten Einsatzkräfte ausgerückt waren, suchte eine besorgte Anwohnerin die Wache auf und bat um Hilfe. Ein pflegebedürftiger Angehöriger war gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Zwei Einsatzkräfte halfen der Person mit Hilfe eines Tragetuches wieder in sein Bett.

Ölspur und Straßeneinbruch

Auf der Wache standen mittlerweile die Telefone nicht mehr still. In der Mannheimer Straße wurde eine große Ölspur gemeldet. Umgehend fuhren weitere Einsatzkräfte auch diese Einsatzstelle an. Mit Unterstützung des Ordnungsamtes und des Bauhofes wurde die Straße zur Reinigung durch eine Spezialfima gesperrt.

Zuletzt wurde noch ein Straßeneinbruch in der Erzbergerstraße gemeldet, auch diese Einsatzstelle wurde angefahren und in Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Gemeinde abgesichert. Gegen 12.10 Uhr waren dann alle Einsätze der ehrenamtlichen Helfer beendet. cb

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.12.2019