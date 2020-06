Virus sorgt für Absage der großen Veranstaltungen

Brühl.Für die einen ist es ein tolles Straßenfest, für die anderen darüber hinaus noch ein gutes Stück gelebte Brauchtumspflege: die Kerwe im Herzen von Brühl. Die Festtage können schon auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken und verbanden einst die Kirchweihe mit dem Erntedankfest. 1985 wurde in der Hufeisengemeinde aus dem Festtag in den Familien und den Gaststätten die Straßenkerwe, die sich zum größten Fest in der Gemeinde mauserte und seitdem Besucher aus der gesamten Region anzieht.

Doch in diesem Jahr bleiben der Messplatz und die Straßen drumherum verwaist, denn wegen der Corona-Problematik haben die Organisatoren des Volksfestes die inzwischen 36. Brühler Straßenkerwe auf das nächste Jahr verschoben.

An Abstand ist nicht zu denken

„Wer hätte gedacht, dass uns eine Pandemie ereilen wird und wir uns auf einmal komplett umstellen müssen?“, stellen die Organisatoren der Großveranstaltung um den Kulturbeauftragten im Rathaus, Jochen Ungerer, fest. „Vor zweieinhalb Monaten waren wir noch voller Tatendrang und haben geplant und vorbereitet und heute müssen wir Euch leider mitteilen, dass wir die 36. Brühler Straßenkerwe, die für das Wochenende 3. bis 5. Oktober geplant war, leider absagen müssen“, heißt es in einer Mitteilung des Organisationsteams. Durch die Hygienevorschriften und Abstandsregeln, die so schnell wohl nicht verschwinden werden, erscheint es den Organisatoren unmöglich, diese Brauchtumsveranstaltung im Herzen von Brühl durchführen zu können. „Die Gesundheit der Gäste und der Standbetreiber stehen an erster Stelle“, heißt es in der Absage, „wir wissen alle, wie dicht gedrängt es vor den Ständen, in den Zelten, vor der Bühne und bei den Fahrgeschäften der Schausteller zugehen kann – hier kann man keinen Abstand wahren.“

Weitere Volksfeste betroffen

Auch habe man sich bei dieser schweren Herzens getroffenen Entscheidung an den Absagen des Münchener Oktoberfestes und Cannstatter Wasens orientiert.

Ebenfalls abgesagt wurden „Dekorative Malerei und Herbstmarkt“ in der Villa Meixner im Oktober sowie der 26. Weihnachtsmarkt dort am vierten Advent. „Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen“, betonen Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Ungerer, „aber wir mussten aus mehreren Gründen so früh reagieren, obwohl auch wir nicht wissen, in welche Richtung sich die Covid-19-Pandemie-entwickelt“. ras

