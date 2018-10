Vitalis schaffen italienisches Flair

Brühl.Der Tennisclub hat sein geselliges Zentrum wieder: Das Clubhaus ist unter dem Namen „Gio’s Filzkugel“ mit einem neuen Pächter wiedereröffnet worden. Familie Vitali hat das Lokal im Rennerswald komplett ungestaltet, um den Räumlichkeiten ein stimmungsvolles Ambiente zu verleihen, das zur hohen Qualität der Speisen und Getränke passt..

Herbert Frey, Präsident des Tennisclubs, stellten bei der offiziellen Eröffnung den neuen Clubwirt und seine Familie den Clubmitgliedern vor. Fast 40 Interessierte besuchten die neu eröffnete Gaststätte und wurden mit Sekt und Pizzastückchen von der Familie Vitali begrüßt. Geführt wird die Gaststätte von den beiden Brüdern Gio und Michele Vitali, Vater Antonio steht in der Küche und Mutter Rosa kümmert sich um den Service – ein reines Familienunternehmen also. Und die vier sind in der Gastronomie keine Unbekannten, immerhin führten sie zehn Jahre lang erfolgreich das Lokal „Wintergarten“ des Plankstadter Tennisclubs.

In Brühl präsentierte sich „Gio’s Filzkugel“ in einem ganz neuen Look – neue Tische und Stühle, neues Geschirr und neue Dekorationen sorgen für Wohlfühlatmosphäre. Im Laufe des Abends erkannten alle, dass für die Familie Vitali das Lokal eine „Herzensangelegenheit“ sein wird. Schon an diesem Abend klappte einfach alles. Die Familie sorgte für eine gute und entspannte Atmosphäre, obwohl sie wirklich viel zu tun hatte.

Mediterrane Genüsse

Dazu passte die gute Küche, die viel Lob erhielt, denn die Clubmitglieder konnten sich schon an diesem ersten Abend ein Bild davon machen, da frei aus der vielfältigen Speisekarte gewählt werden konnte. Familie Vitali bewirtet ihre Gäste mit mediterraner Küche – natürlich fehlt da auch die Pizza nicht. Insgesamt legt das Team Wert auf die Verarbeitung frischer Zutaten, aus denen vielfältige Speisen kreiert werden – auch für den täglich wechselnden Mittagstisch. Aber auch darüber hinaus können sich die Gäste stets überraschen lassen, denn neben den Spezialitäten auf der Karte gibt es jeden Tag eine besondere Empfehlung aus der Küche, die, so verspricht Gio Vitali, viel Abwechslung in der neuen „Filzkugel“ garantiere.

An den verschiedenen Tischen saßen die Clubmitglieder beim Eröffnungsabend noch lange zwanglos zusammen und genossen das mediterrane Flair. „Das ist ein gelungener Beginn für alle“, zeigte sich nicht nur Herbert Frey überzeugt. Er wünschte der Familie Vitali viel Erfolg und brachte die Hoffnung auf eine vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit zwischen Wirtsleuten und Tennisclub zum Ausdruck. umw/ras

