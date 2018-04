Anzeige

Brühl.Die Mitgliederversammlung der Sportgemeinde wurde von Reinhard Baumann, der gemeinsam mit Ernst Kullik die Vereinsmanager Lizenz C erworben hat, geleitet. Aus gesundheitlichen Gründen konnte der Vorsitzende Andreas Vock nicht dabei sein, er gab jedoch eine Erklärung ab, dass er bei einer Wiederwahl weiterhin bereit sei, das Amt des Vorsitzenden zu bekleiden.

Nach den Ehrungen der langjährigen Mitglieder wurde ein Jahresrückblick des Vorsitzenden durch Baumann vorgelesen. Im Bericht zu den Arbeitsstunden erläuterte Kullik, warum die vielen Arbeitseinsätze notwendig waren. Sie waren erforderlich, weil die Zeit und ungünstige Witterungsverhältnisse ihre Spuren auf dem Vereinsareal hinterlassen hatten. Insgesamt wurden weit mehr als 1500 Stunden geleistet – jedoch nur von wenigen Mitgliedern, wie Kullik bilanzierte.

In einem kurzen Bericht beschrieb Heinz Jadzinski die Aktivitäten der Anglerabteilung. Schatzmeister Robert Pfäffel nannte in seinem Bericht die wichtigsten Daten der Kassensituation. Alles in allem stehe die Sportgemeinde auf einem soliden Sockel.