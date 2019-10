Brühl.Die Volleyball-Abteilung des TVB lädt am Samstag, 9. November, zum Volleyballturnier für jedermann ein. Die Sporthalle in der Marion-Dönhoff-Realschule ist ab 12 Uhr Austragungsort.

Volleyballer mit Spielerpass, die an einer Verbandsrunde teilnehmen, sind von dem Turnier ausgeschlossen. Ans Netz geht es vielmehr in zwei Gruppen. In der Gruppe eins kommen Freizeitteams, die regelmäßig Volleyball spielen, zum Zuge. In Gruppe zwei finden sich „Thekenmannschaften“, Familien, Hobbygruppen und dergleichen wieder. Es werden alle Plätze ausgespielt. Keine Mannschaft scheidet vorzeitig aus. Die Meldegebühr beträgt 15 Euro plus 20 Euro Kaution. Die Kaution wird am Turniertag wieder ausbezahlt. Das Startgeld einschließlich der Kaution ist vorab auf das Konto des TVB bei der Sparkasse Heidelberg DE10 6725 0020 0021 0632 82 zu überweisen.

Meldungen können per Telefon 06202/78 06 18, per E-Mail an Ortsmeisterschaft@SG-Bretsch.de oder online unter www.sg-bretsch.de erfolgen. zg

