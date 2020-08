Vollkommen unabhängig von Zeit und Ort in andere Welten eintauchen

Brühl.Das Literarische Duett aus Barbara Hennl-Goll und Dagmar Krebaum hat Tipps für unbeschwerte Alternativurlaube in Zeiten der Pandemie. „In Deutschland ist es in diesem Jahr eng und überfüllt, ins Ausland zieht es uns nicht – warum nicht einfach eine Zeitreise in Angriff nehmen?“, fragt Hennl-Goll. Nichts eigne sich besser zur Vorbereitung als der im März neu erschienene und brandaktuelle Reiseführer „Handbuch für Zeitreisende“ von Kathrin Passig und Aleks Scholz, erklärt das Literarische Duett.

Doch wie geht nun eine sogenannte „Zeitreise“ vor sich? Grundlagen dafür bilden die Quantentheorie und die Idee der Parallelwelten. „Doch halten wir uns hiermit nicht auf. Wir würden sie sowieso nicht verstehen“, räumt die Buchhändlerin ein. Die beiden Autoren empfehlen als schnelle und einfache Reisemöglichkeit Fahrten durch sogenannte Wurmlöcher. „Lassen Sie sich darauf ein und vertrauen Sie ihnen“ rät Hennl-Goll. Angesagte Reiseziele seien zunächst nach Granada im Zeitraum von 1350 bis 1450. Kein langes Anstehen, um die Alhambra, den berühmten Palast der Nasriden, zu besuchen. „Verschieben Sie jedoch auf gar keinen Fall Ihre Reise in die Jahre vor 1350“, raten die Experten. Denn die erste Pestwelle rollte da über Europa.

DDR und Dinosaurier besuchen

Ein weiteres Ziel ist die DDR (1949-1990) Sprachschwierigkeiten seien da ja eher ausgeschlossen, es gibt jede Menge Paraden, manchmal sogar mit echten Fackeln, langen Schlangen vor Geschäften, Kopfsteinpflaster Reisetipp Nummer drei des Buches ist ein Ausflug in die Kreidezeit. Ein Befolgen der Empfehlungen der Reiseveranstalter Kathrin Passig und Aleks Scholz, kein auch noch so niedliches Lebewesen anzufassen. „Denken Sie an den Giesporn des Schnabeltiers.“ Da ist der Wintersport im Pleistozän schon besser – In der Eiszeit einmal wieder so richtig Skifahren, ohne schlechtes Gewissen. Die Vereisungen in dieser Zeit sind ideal für den Wintersport. Überall Gletscher – soweit das Auge reicht. Lediglich der Apres-Ski könnte etwas schwierig werden.

„Auch an praktischen Informationen spart dieser hochamüsante Reiseführer nicht“, versichert Hennl-Goll, „seien es Impfungen, mögliche Zahlungsmittel, Ausrüstung, Hygienemaßnahmen – die Autoren lassen Sie bei keiner dieser Fragen im Stich“. Und ganz zum Schluss gibt es auch noch Tipps für die Reiselektüre.

Weitere Empfehlungen und gerade als Taschenbuch erschienen sind Martin Zimmermanns „Die seltsamsten Orte der Antike“, verrät das Brühler Literaturduett. Dabei reisen die Leser zu uralten Bibliotheken, wie etwa Assurbanipals in Ninive, besuchen das Grab der Kleopatra in der Nähe von Alexandria, bilden sich in der älteren Akademie des Platon (nördlich von Athen) und versäumen es nicht, am Tor zum Hades zu stehen. Dem Autor sei ein sehr unterhaltsamer Führer zu mitunter außergewöhnlichen Reisezielen in der Antike gelungen. Ein „Must-Have“ für alle Altphilologen und an Archäologie Interessierte.

Klassiker der Science-Fiction

Sollte keines der bisher vorgestellten Reiseziele gefallen, empfiehlt Hennl-Goll einen Klassiker mit dem interstellaren Trip zum Ende des Universums von Douglas Adams: „Per Anhalter durch die Galaxis“. Kaum aufgewacht, sollen Bulldozer das eigene Haus abreißen, um einer Umgehungsstraße zu weichen. Eine Stunde später erfährt der Protagonist von seinem besten Freund Ford Perfect, dass er ein Außerirdischer vom Planeten Beteigeuze Sieben sei und die Zerstörung der Erde unmittelbar bevorstehe. In buchstäblich letzter Sekunde reiht er sich mit dem Freund für den Flug in eine fliegende Untertasse ein und es beginnt eine abenteuerliche Reise durch die Galaxie. „Sollten Sie der zurzeit ja manchmal surrealen Realität entfliehen wollen, dann am besten mit dem kultigsten Science-Fiction ever“, sagt Hennl-Goll. Es gibt übrigens Fortsetzungen.

„Wenn dies alles nichts für Sie war, dann bleiben Sie halt zuhause, und damit dies auch gelingt, nehmen Sie sich Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben von Harriet Köhle zur Hand“, meint das Duett. Der verpönte Urlaub zuhause sei in heutigen Zeiten kein Bekenntnis zur Langeweile, sondern er biete vielmehr, wenn auch ein wenig erzwungen, Möglichkeit, nun endlich das zu finden, nach dem man in der Ferne oft vergeblich suche. Es könnte eine entspanntere Suche nach dem Ich sein. „Folgen Sie der Autorin in ihrem 14-tägigen Urlaub“, rät Hennl-Goll. Jedem Tag hat die Autorin ein Kapitel gewidmet. „Meine Lieblingsetappe ist die letzte: wir begeben uns auf eine Zimmerreise und entdecken Dinge, die lange in Vergessenheit geraten sind.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.08.2020