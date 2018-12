Vom gekonnten Umgang mit Farbpigmenten und Wasser

Brühl.Eine neue Ausstellung wird in der Rathausgalerie am heutigen Freitag um 19 Uhr eröffnet. Bis zum nächsten Sommer werden dann in den Verwaltungsfluren Bilder von Helga Lang gezeigt. Unter dem Titel der Präsentation „Faszination Kunst“ zeigt die bekannte Sandhäuser Aquarellmalerin Werke aus ihrem jüngeren Schaffen vor. Es umfasst farbenfrohe Blumen und Landschaften. Auch Stillleben finden sich in ihrem Portfolio.

Anders als in unserem ersten Bericht über sie wurde lang nicht in Norddeutschland, sondern in der Weinbaugemeinde Mörbisch am See im österreichischen Burgenland geboren. Seit über 50 Jahren lebt sie in Deutschland, 1980 wurde die Künstlerin in Sandhausen heimisch.

Schon früh beschäftigte sich Helga Lang mit künstlerischen Ausdrucksformen – zunächst töpferte sie, dann erarbeitete sie sich die Aquarellmalerei in Kursen der Volkshochschule sowie bei diversen Seminaren bekannter Künstler – unter anderem in der Aquarellschule von Martin Lutz im pfälzischen Dudenhofen. Seit über 20 Jahren gibt Lang inzwischen selbst gut besuchte Aquarell-Kurse im Rahmen des Programms der Volkshochschule Südliche Bergstraße.

Dem Wasser kommt beim Aquarellmalen eine besondere Bedeutung zu. Die wesentlichen maltechnischen Merkmale der Aquarellmalerei entstehen durch den besonderen Einsatz des Wassers. Man könnte Aquarellmalerei auch als „Wassermalerei mit beigemischten Farben“ bezeichnen.

Lasieren und Lavieren

Zwei Maltechniken bringen dabei die Aquarellfarbe besonders zur Geltung: Lasieren und Lavieren. Beide Techniken arbeiten mit den Eigenschaften des Wassers. Einerseits braucht es einige Zeit, um zu trocknen. So hat man ein bis drei Minuten Zeit, um Nass-in-Nass zu malen, also zu Lavieren. Andererseits trocknet es so zügig, dass man die bereits getrockneten Farbschichten übermalen kann – das Lasieren. Beides kann man bei Lang erleben.

Die Künstlerin hatte seit 1994 bereits zahlreiche Ausstellungen, zeigte ihre Arbeiten in der „Alten Kirche“ in Sandhausen sowie in der Galerie Fjord auf der dänischen Insel Bornholm, im Rathaus Eppelheim und in der Alten Ziegelei in Wiesenbach.

Bei der Vernissage am heutigen Freitag um 19 Uhr wird Bürgermeisterstellvertreter Bernd Kieser die Besucher begrüßen, Kunsthistorikerin Dr. Maria Lucia Weigel wird ins Werk einführen und Talente der Jugendmusikschule werden für die musikalische Umrahmung sorgen. Die Bevölkerung ist bei freiem Eintritt eingeladen. ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.12.2018