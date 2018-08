Anzeige

Brühl/ketsch.„Wir haben bei unseren Konzerten diesmal so große Werke, die passen nicht in eine halbe Stunde vor den Gottesdienst“, erklärt der Kirchenmusiker der Seelsorgeeinheit Brühl/Ketsch, Jens Hoffmann, bei der Präsentation des Programms der „Auszeit“-Reihe für den Herbst und Winter. Deshalb wird es in dieser Saison auch nicht die bislang so beliebten Soireen geben, sondern durchweg abendfüllende Veranstaltungen, die in den Kirchen direkt nach den Gottesdiensten beginnen.

Und die Zusammenstellung kann sich sehen lassen. Zum Auftakt heißt es am Samstag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr „Kleine Sekunde“. Zu seinem zehnjährigen Bestehen unternimmt der Landesjugendchor Saar im Herbst eine Jubiläumstournee, die auch die Schutzengelkirche als Station aufführt. Unter der Leitung von Professor Kerstin Behnke sollen Werke von ihr, Ripplinger, Nyted, Britten und anderen Komponisten erklingen. Zuvor wird der Konzertchor Mannheim mit Dirigentin Juliane Santa das Publikum einstimmen.

Lieder der Dämmerung

„Salve regina“ heißt es am Samstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr in der Schutzengelkirche, wenn das Ensemble „Cantus V“ Werke von Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Virgilio Mazzocchi und Rocco Rodio im Brühler Gotteshaus erklingen lässt.