Vom Ohr geht’s direkt ins Herz

BRÜHL.Was das Polizeimusikkorps Mannheim unter Stabführung von Wolfgang Rothenheber beim Herbstfest des katholischen Altenwerks im Pfarrzentrum geboten hat, war große Klasse. Die exzellent vorgetragenen Musikstücke trafen genau den Geschmack der älteren Generation. Vor Begeisterung sangen sie mit, wippten auf den Stühlen oder schnippten nach den flotten Rhythmen.

Die Kaffeetafel war herbstlich mit Weinblättern, Äpfeln, Dahlien und Kürbissen geschmückt und zauberten eine wohlige Atmosphäre in den Saal. Maria Becker freute sich als Sprecherin des Organisationsteams über die zahlreichen Besucher. Das Herbstfest gelte als einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender des Altenwerks. Besondere Willkommensgrüße galten neben den Bewohnern der beiden großen Altenheime auch der Rad- und Wandergruppe aus Rheinau. Zum ersten Mal war eine Delegation des Seniorenwerks Sankt Sebastian aus Ketsch mit von der Partie. Auch Pfarrer Erwin Bertsch mischte sich unter die Gäste.

Zauberhafter Blumenschmuck

„Sie bewundern zurecht die hübsche Tischdekoration. Die zaubert zu unseren Veranstaltungen immer unsere Blumenfrau Berta Enzenauer,” lobte Maria Becker. Sie erinnerte sich weiterhin an einen Ausspruch von Dieter Kaufmann, wonach die Musik über die Ohren zum Herz führen. Becker zitierte aus einem Gedicht über das Rentnerleben, über das man sich eigentlich lange gefreut hat.

Noch vor der gemeinsamen Kaffeetafel legten die Musiker der Polizei los mit den beliebtesten Schlagermelodien von Dieter Thomas Kuhn. „Anita“, „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben” bis zur „Fiesta Mexicana” waren da zu hören. Moderator Franz Hauns führte von Melodie zu Melodie und erzählte zwischendurch immer wieder amüsante Anekdoten.

„Westernhagen on Tour” führte zwar in modernere Gefilde der Musik, aber die Senioren erkannten durchaus vom Zuhören bei ihrem Nachwuchs „Sexy“, „Freiheit” oder „Willenlos“. Mit dem „Deutschmeister Regimentsmarsch” bereiteten die Musiker auf die Kaffeepause vor. Nach der Polka „Böhmischer Traum” leitete Franz Hauns über zu „Dancing Queen“, „Money. Money” bis „Fernando” von Abba.

Ein heiliges Instrument

Er fragte, warum das Waldhorn ein heiliges Instrument sei: Man weiß zwar, was man hineinbläst, aber nicht, was herauskommt. Aus der „Gilbert-O’Sullivan-Selection” waren „Get Down” und „Clair” zu hören. Beim Potpourri der schönsten Melodien von Udo Jürgens, „17 Jahr, blondes Haar“, „Aber bitte mit Sahne“, „Griechischer Wein” oder „Mit 66 Jahren” schwelgten die Senioren in Erinnerungen an den beliebten Entertainer.

„Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“, „Mein kleiner grüner Kaktus” und „Veronika, der Lenz ist da” als Reverenz an die Comedian Harmonists ließ die Herzen höherschlagen. Zum Folk-Festival der schönsten amerikanischen Volkslieder gehörten „The lonesom Road“, „Kansas Traveler“, „John Henry” und „Down by the Riverside“. Nach der „Böhmischen Polka” verabschiedete sich das Polizeimusikkorps mit dem Marsch „Viribus Unitid“.

Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018