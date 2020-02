Vom Umgang mit der Schöpfung

Brühl.Für die evangelische Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch und den katholischen Pastoralassistenten Fabian Frank passt das Thema „Bewahrung der Schöpfung“ bestens in den Kontext der Fastenzeit. Zwar solle in diesen Wochen durch den Verzicht auf bestimmte Alltäglichkeiten die Beziehung zwischen dem Einzelnen und Gott in den Mittelpunkt gerückt werden, doch die könne man nicht losgelöst von der

...