Brühl.Die Faszination des Feuers zog die Jungen und Mädchen des evangelischen Kindergartens Heiligenhag geradezu magisch in ihren Bann. Als im November die Sankt-Martin-Feier in der Einrichtung wegen des schlechten Wetters abgesagt werden musste, gab es viele traurige Gesichter. Umso mehr freuten sich die Kinder, Erzieherinnen und Eltern, nun als Ersatz ein großes Feuerfest zu feiern.

Überall im Außenbereich des Kindergartens standen Windlichter. Als es langsam dunkel wurde, legte sich eine gemütliche Atmosphäre über den Kindergarten. Passend dazu führten die Kinder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen einen Lichtertanz auf. Anschließend sangen sie, von Gertrud Fassel mit der Gitarre begleitet, ein afrikanisches Bewegungslied. Die Melodie steckte unwillkürlich an und so stimmten nach und nach auch die zunächst zurückhaltenden Eltern in das Lied mit ein.

Im Anschluss hieß es, den Hunger und Durst zu stillen. An einer riesigen Feuerschale konnten die Kinder nach alter Manier Stockbrot über dem offenen Feuer backen. Klar, dass dort selten ein Platz frei war. Doch auch die Kartoffelsuppe, die die Kinder und Eltern gemeinsam zubereitet hatten, schmeckte offensichtlich hervorragend. Sie wurde stilecht in einem riesigen Kessel über dem Feuer warmgemacht. Dazu gab es Kinderpunsch und für die Erwachsenen Glühwein.