Vom Zauber Russlands

Brühl.In der Schutzengelkirche wird der Don-Kosaken-Chor, der einst unter der Leitung von Serge Jaroff stand, zu Gast sein. Sein heutiger Leiter Wanja Hlibka freut sich, dass es inzwischen eine gute Tradition sei, dass dieser Chor, der bekannt ist aus unzähligen Fernsehsendungen und CD-Einspielungen, die Zuhörer in der Gemeinde stimmgewaltig mit einem weihnachtlichen Konzertprogramm in der Schutzengelkirche in den Bann zieht.

Neue, brillante Stimmen und eine Fülle aktueller Einstudierungen sollen alle begeistern, heißt es in der Einladung. Ihr außergewöhnliches Repertoire reicht von festlichen Gesängen der russisch-orthodoxen Kirche über die immer wieder begehrten Volksweisen bis hin zu großen, klassischen Komponisten. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.12.2019