Von Angler bis Zunftbaum

Brühl.Es heißt zwar, dass der Mai alles neu macht, doch es gilt zum Start in den Wonnemonat auch liebgewonnene Traditionen zu pflegen. Und dazu gehört der Tanz genauso wie der Auftakt der Freiluft-Festsaison. In der Hufeisengemeinde haben sich da einige beliebte Anlaufpunkte für die Menschen aus der gesamten Region rechts und links des Rheins etabliert – immerhin verbindet die Kollerfähre beide Brühler Ufer des Flusses.

Den Auftakt der Maifeiern gestaltet der Tanzsportclub Kurpfalz schon heute Abend, denn der lädt zum Tanz in den Mai in die Festhalle ein. Geboten wird eine große Tanzfläche sowie Musik der Band „Holidays“ – sie ist bei den anspruchsvollen Tanzfreunden wegen ihres Takt-, Tempo- und Rhythmusgefühls beliebt. Gruppen und Paare des Vereins bieten in den notwendigen Pausen Tanzsport par excellence. Die schwungvolle Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Tanzen ist auch das ganz große Thema beim Countryclub „Buffalo’s“. Die Brühler Wildwest-Fans begrüßen ihre Gäste morgen ab 10 Uhr zum Tag der offenen Tür auf der Vereinsranch am Weidweg. Unterhalb der Grillhütte und im Schatten der Roten Berge wird dann bei Country- und Westernmusik zum Linedance aufgefordert. Außerdem gibt es die zum Ambiente passende Verköstigung und entsprechende Verkaufsstände mit Westernartikeln.

Natur und Partystimmung

Während dort die große Sause stattfindet, legen die Verantwortlichen des Angelsportvereins Rohrhof bei ihrem Fest rund um die Hütte am idyllischen Vereinsgewässer Wert auf die Entspannung in der Natur. Deshalb wird auch komplett auf eine Musikbeschallung verzichtet. Zahlreiche Mitglieder der Rohrhofer Petrijünger werden die Besucher mit Speisen und Getränken bewirten. Als Delikatesse sind Zander- und Seelachsfilets im Angebot, die von den Anglern selbst gewürzt, paniert und gebacken werden. Und nicht ohne Stolz verweisen die Fischer auch auf den Naturlehrpfad rund um ihren See, der viele Erlebnisse bereithält.

Wasser spielt auch bei der nächsten Anlaufstation eine große Rolle. Das Freibad startet heute um 9 Uhr in seine neue Saison. Und auch dort wird Musik zu hören sein, denn vom Start an bis 12 Uhr wird die Band „Hoaggelfisch“ mit Rock, Blues und Pop für Begleitmusik am Beckenrand sorgen.

Und ein wenig weiter nördlich ruft die Musik am ersten Tag des Wonnemonats zum Gockelbrunnen. Dort ist die Bevölkerung morgen von 11 bis 13 Uhr eingeladen, bei Bratwürsten und Steaks, bei Brezeln und allerlei flüssigen Erfrischungen die Aufstellung des Zunftbaumes mitzufeiern. Wer das genau macht, das ist noch ein gut gehütetes Geheimnis des Gewerbevereins, der das Ereignis organisiert. Ein Zunftbaum zeigt die Zeichen der entsprechenden Handwerker des jeweiligen Ortes an. Es gibt also einiges in Brühl und Rohrhof zu erleben – und wenn das Wetter, wie angekündigt, mitspielt, bieten sich die Veranstaltungen und die Natur der Rheinauen auf beiden Seiten des Flusses als Zwischenstopp oder Zielorte von erlebnisreichen Spaziergängen und Radtouren an. ras

