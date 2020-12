Von Bändern bis zur Maske

Brühl.Bürgermeister Dr. Ralf Göck ist überzeugt, dass es für den Gabensack jede Menge Ideen aus dem Brühler Fundus gibt. „In der Adventszeit machen sich viele Gedanken, wie sie ihren Liebsten ein wenig Weihnachtsfreude schenken.“, erklärt der Rathauschef und bietet „eine kleine Auswahl an praktischen Alltagsbegleitern, versehen mit dem Brühler Logo“ aus dem Rathausangebot an. Neu hinzugekommen – so der Bürgermeister in Funktion des Marktschreiers – sei die „Brühler Maske“ in den Farben blau und weiß, mit Nasenbügel, verstellbaren Elastikbändern und mit der Einschubmöglichkeit eines Filters, präsentiert Göck das Angebot.

Die Präsente sind an der Rathausinformation in der Vitrine ausgestellt und auch dort zu erwerben. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.12.2020